После домашней победы ФК «Рязань» вышел на второе место

Победа в домашнем матче над ФК «Квант» из Калужской области позволила футбольному клубу «Рязань» подняться на второе место турнирной таблицы.

Игра прошла во вторник, 6 апреля, на стадионе «Спартак» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл Владислав Фасхутдинов. Получив мяч в штрафной, он поразил дальний угол. Под занавес тайма всё тот же Фасхутдинов реализовал пенальти. 6 апреля у Влада был день рождения – оформив дубль, он сделал себе прекрасный подарок.

Второй тайм начался с гола Николая Бояркина, полузащитник откликнулся на передачу с левого фланга и не оставил голкиперу «Кванта» ни малейшего шанса на спасение – 3:0. Однако, «Квант» не сдался. На 65-й минуте удачно на добивании сыграл Илья Радьков – 3:1. Затем немало проблем рязанцам создало удаление за вторую жёлтую карточку Павла Полякова. Уже в компенсированное время Максим Бойчук поразил ворота ФК «Рязань».

ФК «Рязань» — ФК «Квант» — 3:2 (2:0)

Голы: Фасхутдинов, 29; Фасхутдинов, 40 (пенальти); Бояркин, 49; Радьков, 65; Бойчук, 90+

ФК «Рязань»: Правкин, Новичков, Поялков, Сараев, Демченко, Малахов (Клишин, 72), Котов (Климашин, 77), Дегтярев, Бояркин (Волков, 62), Мещеряков (Журавлев, 46), Фасхутдинов (Зайцев, 83).

ФК «Квант»: Монахов, Геворкян (Писаренко, 46), Радьков, Юлдашев, Болтунов, Садовский, Феколкин (Абрамов, 56), Семкин (Бойчук, 46), Волков (Житников, 78), Захаров, Сергулев.

Предупреждения: Геворякин, 39; Малахов, 50; Феколкин, 52; Поляков, 64; Радьков, 73; Поляков, 87; Журавлев, 90.

Удаление: Поляков, 87 (2 желтая карточка в матче)

Судьи: Иванов (Санкт-Петербург), Строганов (Москва), Туркин (Астрахань).

6 апреля. Рязань. Стадион «Олимпиец» («Спартак»). 400 зрителей.

Следующий домашний матч ФК «Рязань» проведёт дома 11 апреля. В гости приедет ФК «Красный» из Смоленска. Начало – в 17:00.