Суббота, 27 августа, 2022
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Посетители гей-клуба в Москве схлестнулись в массовой драке и попали на видео

Возле гей-клуба «Секретные жизни» в Нижнем Сусальном переулке в Москве произошла массовая драка. Ролик опубликован в телеграм-канале SHOT.

По словам очевидцев, такой масштабной потасовки у заведения еще не случалось.

«Два парня напились в хламину. Я выхожу, спрашиваю, кто к метро пойдёт. И тут эти парни начинают на «трансух». Я говорю: «Вас сейчас убьют здесь». Я отхожу, и через десять секунд начинается замес. Прямо стенка на стенку», – отметил свидетель драки.

Уточняется, что конфликт произошел, когда трех «тусовщиц» окрикнули стоящие у клуба парни, назвав их мужиками в женском. Это сильно оскорбило «дам», и они набросились на обидчиков.

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