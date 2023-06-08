Портфель ипотечных кредитов физических лиц в Рязанской области превысил 50 миллиардов рублей

Ипотечный кредитный портфель Рязанского отделения Сбербанка на 1 июня превысил 50 миллиардов рублей. Самые популярные кредитные продукты в Рязанской области – на приобретение готового жилья и на строительство квартир. На них приходится по 4 миллиарда рублей выданных кредитов.

В 2023 году большим спросом у рязанцев пользуется кредитный продукт на индивидуальное жилищное строительство. С начала этого года портфель таких кредитов составил 700 миллионов рублей, это в 3 раза больше, чем за первые пять месяцев 2022 года и в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

Интерес к ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство в Рязанском отделении Сбера связывают, в первую очередь, с условиями ипотечных программ с государственной поддержкой. Ставка по такому кредиту по стандартной госпрограмме от 7,3%, а по семейной ипотеке (если в семье два несовершеннолетних ребенка или один ребенок рожден после 1 января 2018 года) от 5,7% годовых.