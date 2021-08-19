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Четверг, 19 августа, 2021
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Попавшая в ДТП на улице Интернациональной рязанка отказалась от медосвидетельствования

7info7
Попавшая в ДТП на улице Интернациональной рязанка отказалась от медосвидетельствования
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Госавтоинспекция обнародовалась подробности ДТП на улице Интернациональной в Канищеве. По сообщению полицейских, женщина, устроившая его, отказалась от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение.

Авария произошла приблизительно в 19.00 около дома №22. 55-летняя жительница Дядькова за рулём Фольксваген Поло не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

Пострадавшая получила травмы, ей понадобилась помощь медиков. Ранее очевидцы произошедшего рассказали, что после ДТП водитель вышла из автомобиля самостоятельно и легла на траву. Возникло подозрение, что женщина пьяна.

По факту произошедшего проводится проверка, — добавили в пресс-службе Управления ГИБДД по Рязанской области.

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