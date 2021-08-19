ГИБДД сообщила подробности ДТП на улице Интернациональной

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП на улице Интернациональной в Рязани.
Авария случилась 18 августа в 19.00 у дома № 22. 55-летняя жительницы Дядьково не справилась с управлением автомобилем «Фольксваген Поло» и совершила наезд на металлический забор.
Полиция проводит проверку.
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