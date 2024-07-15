Полнолуние в Козероге 21 июля заставит пересмотреть свои планы и цели

21 июля наступит полнолуние в Козероге. Оно потребует от нас пересмотреть свои цели и планы относительно социальной реализации и карьеры, а также затронет темы семейных ценностей и отношений с близкими. Наступает хорошее время отпустить всё то, что вас тормозит на пути к развитию и росту, поработать со своими страхами и ограничивающими убеждениями.

Во время полнолуния Луна находится напротив Солнца, что создаёт напряжение и эмоциональные всплески — это всегда про повышенную эмоциональность и нервозность, поэтому в преддверии полнолуния не стоит принимать важных решений – они могут быть необдуманными. Также важно заботиться о своем здоровье, так как в периоды полнолуния могут давать о себе знать хронические заболевания и сильная усталость. Лучше взять паузу, отдохнуть, как морально, так и физически.

И, конечно, полнолуние может проявляться в различных сферах жизни в зависимости от знака зодиака и индивидуальных характеристик каждого человека. Астролог Ирина Ряскина в материале для 7info рассмотрела, как грядущее полнолуние может повлиять на разные знаки зодиака.

Для Овнов это полнолуние может принести энергию и стимул для новых начинаний. Вы можете испытывать повышенное воодушевление и мотивацию, что будет помогать вам достигнуть своих целей. Однако будьте осторожны и не рискуйте слишком сильно. Полнолуние может вызвать эмоциональное возбуждение, поэтому не забывайте оставаться сфокусированными и заботиться о своём физическом и эмоциональном состоянии.

Для Тельцов это полнолуние может принести момент рефлексии и оценки текущего положения дел. Вы можете задуматься о своих финансовых целях и приступить к планированию своих будущих действий. Полнолуние может также активизировать ситуации в области ресурсов и материальных благ, поэтому будьте готовы принять возможности, которые могут предоставляться вам.

Для Близнецов полнолуние может принести возможность обдумать свои мысли и общение с другими людьми. Вы можете ощущать повышенное желание делиться своими идеями и мыслями с окружающими вас людьми, у вас могут появиться новые, полезные знакомства. Однако будьте внимательны и избегайте излишних сплетен и конфликтов, будьте осторожнее в словах.

Для Раков сейчас важно позаботиться о своих эмоциональных потребностях и обратить внимание на близких людей в вашей жизни, возможно им сейчас требуется помощь и/или поддержка. Также грядущее полнолуние может активизировать у вас темы любовных отношений, поэтому будьте готовы к изменениям и возможным сложностям.

Для Львов полнолуние может также активизировать социальную сферу, принося новые возможности для встреч, общения с людьми и творчества. Не упустите свои шансы, будьте открыты для возможностей. Возможно, стоит взглянуть глаза своим страхам и наконец-то взять на себя новую ответственность на работе, какой-то новый проект, где вы сможете себя выразить.

Для Дев грядущее полнолуние может дать фокус на темы финансовой стабильности и практического управления финансами. Вам стоит обратить внимание на свои финансовые цели и принять меры для их достижения: это может включать составление бюджета, инвестирование или ревизию ваших финансовых планов.

Для Весов полнолуние может с акцентировать тему личных отношений. Вы можете наконец-то осознать свои истинные потребности и цели в партнерстве. Но будьте готовы обратить внимание на важность компромиссов и сотрудничества в вашей паре, не проявлять жёсткость, а мягко доносить до второй половинки свои мысли и позицию.

Скорпионам сейчас важно сконцентрироваться на своих целях и стремиться к глубинному пониманию самого себя. Полнолуние может также активизировать вашу финансовую сферу, поэтому будьте готовы к возможностям и изменениям в этой области. Но вот рискованных инвестиций и вложений сейчас лучше избегать.

Для Стрельцов полнолуние может принести какую-то важную информацию, которая вас как-то расширит, откроет новые горизонты. Возможно, это будет новое обучение, книга или поездка. Используйте это время, чтобы расширить своё восприятие и искать новые возможности. Но будьте внимательны и избегайте принятия слишком спонтанных решений, особенно в темах работы и карьеры, они могут быть чреваты.

Для Козерогов грядущее полнолуние может принести какие-то изменения в карьере и в темах достижения материального успеха. Вы можете ощущать силу и уверенность в своих профессиональных усилиях. Используйте это время, чтобы сосредоточиться на своих целях и стратегиях, которые помогут вам продвигаться вперед. Но учтите, что есть риск сильно «утонуть» в темах работы и совсем забыть, что помимо нее есть и другая жизнь, Козероги, держим баланс!

Водолеи, если вы давно хотели с кем-то помириться, то этот момент настал. Грядущее полнолуние как раз затрагивает тему ваших дружеских отношений, ловите момент и налаживайте уже существующие или новые, полезные связи.

Рыбы могут ощущать сильный поток эмоций в близи полнолуния, становится сложнее контролировать свои эмоции. Сейчас для вас хорошее время чтобы дать себе передохнуть, уединиться и подумать о том, как достичь своих целей, какие шаги можно предпринять уже сейчас для этого.

— Учитывайте, что полнолуние будет в знаке Козерога – оно призывает нас к развитию в себе «козерожьих» качеств:

Можно взять на себя новый проект, новую ответственность, где вы как раз будете в роли лидера. Также благоприятно пройти различные тренинги и обучения по темам управления командой, бизнесом и т.п.

Если есть возможность, то направьте силы на возможности, связанные с повышением или каким-то карьерным развитие. Пойдите на повышение квалификации, обновить резюме (если актуален поиск новой работы).

Поработайте с финансовой грамотностью: пройдите курсы по теме, заняться финансовым планированием, начните вести финансовый дневник, взять консультацию у специалиста по финансам.