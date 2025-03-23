Поля горят около микрорайона Семчино в Рязани

В Рязани около микрорайона Семчино горят поля. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».

На фото видно, что огонь охватил большую площадь. Официальная информация не поступала. Подробности уточняются.

«Люди, остановитесь, какой это уже пожар за сутки!», — пишет автор поста.

Сегодня, 23 марта, горели поля около поселка Шумашь. В этот же день в Дубровичах подожгли несанкционированную свалку, пожар обесточил половину населения.

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МЧС напоминает, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозят предупреждение или штрафы:

— для граждан от 5 000 до 15000 рублей,

— для должностных лиц от 20000 до 30000 рублей,

— для юридических от 300 000 до 400 000 рублей,

— для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 000 до 60 000 рублей.

Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный ущерб или причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека, за указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность.