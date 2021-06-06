Полиция разработала правила скрытого патрулирования на дорогах

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В МВД разработали проект приказа, который будет регламентировать правила скрытого надзора за ситуацией на дорогах, пишет РИА Новости.

Согласно правилам, при скрытом патрулировании полицейские могут использовать патрульный автомобиль без цветовой маркировки и не надевать форму. Правда, в этом случае останавливать нарушителей они не смогут. Нарушения будут фиксироваться и передаваться нарядам, которые уже будут принимать меры.

Если скрытый надзор сотрудники ГИБДД проводят в форме, то они имеют право останавливать нарушителей самостоятельно.