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Вторник, 8 июня, 2021
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Полиция разработала правила скрытого патрулирования на дорогах

7info7
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В МВД разработали проект приказа, который будет регламентировать правила скрытого надзора за ситуацией на дорогах, пишет РИА Новости.

Согласно правилам, при скрытом патрулировании полицейские могут использовать патрульный автомобиль без цветовой маркировки и не надевать форму. Правда, в этом случае останавливать нарушителей они не смогут. Нарушения будут фиксироваться и передаваться нарядам, которые уже будут принимать меры.

Если скрытый надзор сотрудники ГИБДД проводят в форме, то они имеют право останавливать нарушителей самостоятельно.

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