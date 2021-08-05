Полицейские задержали разгромивших парк в Новомичуринске хулиганов

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Полицейские задержали хулиганов, которые разгромили парк в Новомичуринске. Об этом сообщат пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Правоохранители увидели информацию о произошедшем во время мониторинга материалов СМИ. В полицию заявления от граждан или администрации не поступало.

Оперативники быстро выяснили, что к погрому причастны трое местных жителей. Мужчины 32, 36 и 40 лет возвращались домой через парк.

— Из хулиганских побуждений они сломали несколько лавок, столов и повредили резиновое покрытие. Нарушителей привлекли к ответственности по ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с повреждением чужого имущества). Им грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, — говорится в сообщении.

Полицейские подготовили материалы для администрации города о взыскании с хулиганов причиненного ущерба.