Полицейские задержали разгромивших парк в Новомичуринске хулиганов

Полицейские задержали хулиганов, которые разгромили парк в Новомичуринске. Об этом сообщат пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Правоохранители увидели информацию о произошедшем во время мониторинга материалов СМИ. В полицию заявления от граждан или администрации не поступало.
Оперативники быстро выяснили, что к погрому причастны трое местных жителей. Мужчины 32, 36 и 40 лет возвращались домой через парк.
Полицейские подготовили материалы для администрации города о взыскании с хулиганов причиненного ущерба.