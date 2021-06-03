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Четверг, 3 июня, 2021
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Полицейские не позволили рязанским подросткам управлять автомобилем

Елена Лобанова
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В Рязани подростки пытались завести автомобиль в центре города. Их попытку вовремя пресекли полицейские. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Правоохранители патрулировали дворы в центре города. Возле домов на улице Урицкого они заметили четверых подростков. Они пытались завести автомобиль ВАЗ. 

Выяснилось, что автомобиль принадлежал старшему брату одного из подростков. Правоохранители сообщили о произошедшем в инспекцию ПДН. 

Специалисты провели с подростками и их родителями профилактические беседы и предупредили взрослых об ответственности за ненадлежащий контроль за поведением детей.

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