Полиция в Сочи ищет пропавшего на курорте певца Константина Легостаева

Сочинские полицейские организовали проверку по факту исчезновения 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в понедельник журналистам в МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Легостаев якобы отправился купаться в море на одном из сочинских пляжей, после чего пропал.

«По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в ведомстве.

При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи, заявок и обращений по данному инциденту пока не поступало.

Константин Легостаев — участник российской поп-рок группы «Dельта» и конкурса «Фабрика звезд». Легостаев является обладателем премий «Золотой граммофон», «Человек года», пишет песни для известных российских эстрадных артистов.