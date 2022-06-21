Полиция остановила рязанку за грубое нарушение ПДД

Патрульные полицейские остановили ВАЗ-2110, который неуверенно двигался по дороге областного центра, — сообщает МВД. Сотрудники ППС предположили, что водитель находится в состоянии опьянения или болен.

За рулём оказалась 33-летняя жительница города с характерными признаками алкогольного опьянения. Поведение женщины не соответствовало окружающей обстановке, присутствовал запах алкоголя изо рта водителя.

Прибывшие на место инспекторы ДПС ГИБДД отстранили нарушительницу от управления авто. Женщина отказалась пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

В отношении рязанки составили административный протокол. Наказание по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок полтора-два года.