Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Рязани

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП с наездом на пешехода, которое произошло 28 февраля 2023 года.

Дорожная авария случилась в период с 0:55 до 2:40 в Рязани возле дома 30 по 2-й улице Механизаторов. За рулём Renault Logan находился 40-летний житель села Поляны. По предварительным данным, его машина сбила пешехода — 59-летнего рязанца.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Всех, кто располагает любой информацией по этому ДТП, просят обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, к.1, кабинет 17 или по телефону 8 (4912) 44-46-08.