Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Рязани 15 сентября

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого скончалась пешеход.

Всё случилось 15 сентября около 11:40 возле дома 57 по улице Маяковского. 48-летний житель областного центра за рулём ЛИАЗа сбил 69-летнюю рязанку, по предварительным данным, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

ДТП стало причиной гибели пешехода.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому факту, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1.

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