Полиция ищет очевидцев ДТП 16 июля

Полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия 16 июля.

Следственное управление МВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 16 июля около 23:40 на 185-ом километре трассы М5 Урал. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

20-летняя жительница Рязанского района за рулём Mercedes-Benz сбила 33-летнего рязанца, который переходил дорогу, по предварительным данным, вне пешеходного перехода. Мужчина скончался на месте ДТП.

В ведомстве просят всех, кто располагает какой-либо информацией по этому факту, обращаться в отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону 29-74-99.