Полицейский патруль задержал рязанку с 1,43 грамма «синтетики»

Сотрудники ППСП в ночь на 19 марта задержали в Московском районе Рязани женщину с синтетическими наркотиками. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Наряд заметил подозрительную гражданку на улице Почтовой. При виде правоохранителей женщина попыталась скрыться.

Прохожую остановили и по её нервному поведению предположили возможную причастность этой 26-летней женщины к незаконному хранению наркотиков.

Прибывшие сотрудники отдела наркоконтроля МВД по Московскому району Рязани при досмотре обнаружили у рязанки в верхней одежде самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это 1,43 грамма синтетического наркотического средства.

Женщине грозит до 3 лет заключения по ч.1 ст.288 УК РФ.