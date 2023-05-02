Полезные советы по аренде офиса

Многим предпринимателям и тем, кто только задумывается открыть своё дело, нередко приходится вести сложные переговоры с владельцами недвижимости, которую планируется взять в аренду. Эти контакты могут быть более продуктивными и эффективными, если соблюдать несколько достаточно простых рекомендаций. О том, на что прежде всего должны обратить внимание потенциальные арендаторы офисов, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Один взгляд в кошелёк

Для начала — хрестоматийный совет. Определите бюджет будущей сделки, то есть, сколько вы готовы ежемесячно отдавать за аренду помещения. Затем надо уяснить, что входит в эту плату (например, включён ли НДС), какие деньги нужно вносить за дополнительные услуги (уборку, коммунальные услуги, охрану, вывоз мусора, парковочные места). Нужно условиться, какого числа будет производиться оплата, в какой форме (наличной или безналичной). Все эти нюансы необходимо отразить в договоре.

Смотрите в оба

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Перед тем как ударить с арендодателем по рукам, следует внимательно осмотреть помещение, удостовериться, соответствует ли заявленная площадь фактической. Далее стоит убедиться, нет ли повреждений на стенах, полах, потолке, какова температура в комнатах, работают ли кондиционеры, установлены ли приборы учёта энергоресурсов, исправны ли окна, санузел, качественно ли прогреваются батареи.

Если при осмотре выявлены огрехи и недочёты, стоит договориться о порядке их устранения, уточнить, за чей счёт будет происходить ремонт.

Не лишним будет и оценить количество розеток, особенно, если ваш бизнес предполагает размещение большого числа компьютеров. Если помещение находится в большом торговом или офисном центре следует уточнить, во сколько начинается, когда заканчивается доступ работников в здание, каков порядок пользования ключами.

Изменим недвижимость к лучшему

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Достаточно часто арендатору нужно переоборудовать помещение для нужд своего бизнеса, сделать перепланировку, перекрасить стены, осуществить более основательный ремонт. О том, возможны ли такие преобразования и можно ли включить эти затраты в арендную плату, необходимо договориться с владельцем недвижимости, как говорится, на берегу. Этой теме в соглашении может быть посвящён целый раздел, который часто называется «неотделимые улучшения».

Ещё одна важная деталь — качество интернета, телефонной связи. Перед заключением договора нужно уточнить, какой провайдер предоставляет услуги в здании, можно ли заключить договор с другим поставщиком.

Аренда недвижимости для бизнеса — шаг серьёзный. Поэтому перед подписанием соглашения с владельцем помещения внимательно, в спокойной обстановке перечитайте договор. Обратите внимание на персональные данные собственника, (его права на помещения должны быть подтверждены выпиской из единого госреестра), условия индексации арендной платы.

Помните, если договор заключён на год и более, он подлежит обязательной государственной регистрации. Расходы по незарегистрированному договору, в том числе касающиеся неотделимых улучшений, считаются неподтверждёнными.