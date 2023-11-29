Поющий фермер из Рязанской области сыграл в «Поле чудес»

Рыбновец Леонид Максименко принял участие в теле-шоу «Поле чудес», выходящем на Первом канале. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Себя Максименко назвал поющим фермером. Для него было важно исполнить свою песню для телезрителей, участие в викторине стало приятным дополнением.

Рязанец снимался в передаче «Песни от всей души» у Андрея Малахова, исполнил песню «Весна». После получил приглашение на запись новых программ.

— Я — исполнитель, пишущий сам музыку, и часто — слова к своим песням. Конечно, меня интересует, в первую очередь, представление своей музыки широкой общественности, — рассказал он.

По словам Максименко, он знал загаданное слово, но предпочёл крутить барабан. В итоге из его тройки в финал прошла женщина, которая стала победителем.

Рязанец получил в подарок электрогриль и фирменную кружку с портретом Леонида Якубовича.

Для зрителей Леонид исполнил композицию «Розы на снегу», написанную год назад.

— Я — поющий фермер, у меня нет ежедневных съемок, как у артистов первого эшелона, поэтому и волнуюсь я всегда. В этот раз было особенно волнительно, несмотря на то, что за спиной сидела группа поддержки из нескольких друзей, — рассказал рязанец.