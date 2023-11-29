Поющий фермер из Рязанской области сыграл в «Поле чудес»

Рыбновец Леонид Максименко принял участие в теле-шоу «Поле чудес», выходящем на Первом канале. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».
Себя Максименко назвал поющим фермером. Для него было важно исполнить свою песню для телезрителей, участие в викторине стало приятным дополнением.
Рязанец снимался в передаче «Песни от всей души» у Андрея Малахова, исполнил песню «Весна». После получил приглашение на запись новых программ.
По словам Максименко, он знал загаданное слово, но предпочёл крутить барабан. В итоге из его тройки в финал прошла женщина, которая стала победителем.
Рязанец получил в подарок электрогриль и фирменную кружку с портретом Леонида Якубовича.
Для зрителей Леонид исполнил композицию «Розы на снегу», написанную год назад.