Появилось видео с пьяным дебоширом, который напал на людей в рязанском автобусе

В Сети опубликованы видео из салона автобуса в Рязани, где пьяный мужчина устроил дебош. Ролики размещены в паблике «Типичная Рязань».

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 20 октября. Автобус стоят на остановке «площадь Ленина», в салон попытался зайти нетрезвый человек.

Судя по опубликованным записям, он нецензурно выражался, попытался вступить в конфликт с водителем. Дальше дебошир начал бить кулаками по двери водителя. На замечание одной из пассажирок отреагиртвал с агрессией и бросился на неё.

Ранее очевидцы сообщили, что избавиться от дебошира в салоне людям удалось собственными силами. Они просто-напросто вытолкнули его из автобуса.

Подробности инцидента уточняются.