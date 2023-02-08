Среда, 8 февраля, 2023
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Появилось видео момента взрыва пятиэтажки в Ефремове

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Телеграм-канал 112 опубликовал видео, запечатлевшее момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремове Тульской области. 

По данным СМИ, ЧП случилось днём 7 февраля в доме на улице Химиков. Предварительная причина случившегося — взрыв бытового газа. Погибли пять человек, семеро спасены, трое госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. 

— Министерство строительства совместно с МЧС в ближайшее время проведёт обследование дома и даст заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации, — сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Власти также приняли решение о выплате компенсаций. По миллиону выплатят семьям погибших, 500 тысяч получат раненые. Потерявшим имущество выплатят по 150 тысяч. Деньги выделят из регионального бюджета. 

Мэру города поручили за сутки вставить выбитые окна в соседних домах. 

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