Появилось видео громких хлопков в Рязани 8 июня

В Рязани в здании Управления по организации охраны общественного порядка УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное награждение сотрудников Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, которые победили в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году служба патрульных полицейских отпразднует свое 100-летие. Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди...