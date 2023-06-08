Появилось видео громких хлопков в Рязани 8 июня

Громкие хлопки, испугавшие жителей Рязани днём 8 июня, слышали в Старожиловском районе. Соответствующее видео публикует группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».
Подписчик сделал запись около села Гребнево Старожиловского района.
Громкие звуки, похожие на взрывы, рязанцы услышали около полудня. Сообщения поступили из разных районов города. Сообщалось о 3-5 громких хлопках.
Официальных комментариев не поступало. Рязанцы предполагают, что слышали звук, возникающий при переходе самолёта через сверхзвуковой барьер.