Появились подробности задержания вооружённого ножом рецидивиста в Рязани

Telegram-канал SHOT обнародовал подробности задержания вооружённого ножом рецидивиста.

12 января поздно вечером 57-летний рязанец, судимый раннее за убийство, изнасилование, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера, решил обокрасть частный дом, хозяева которого уехали, и забрался в него в одиннадцатом часу, но спалился. Очевидцы вызвали полицию, приехали двое лейтенантов. Рецидивист, как только увидел сотрудников, сразу бросился на них с ножом и серьёзно ранил младшего в печень. Напарник тут же выстрелил в нападавшего из табельного, он попал злоумышленнику в мошонку.

Полицейского и преступника госпитализировали в больницы. У последнего — ранения живота и бедра, а также сквозное ранение мошонки. На нападавшего возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мужчине грозит до 20 лет колонии.