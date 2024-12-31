Появились подробности гибели в жёстком ДТП под Липецком рязанского волонтёра Корякина

Стали известны подробности ДТП в Липецкой области, в котором погиб рязанский доброволец Илья Корякин. Их приводит Госавтоинспекция региона.

Всё случилось на трассе в Хлевенском районе. По предварительным данным, 64-летний водитель «ГАЗели» вылетел на встречную полосу. Произошло столкновение с «Ладой Ларгус», в которой находилась группа волонтёров вместе с Корякиным.

От удара «ГАЗель» отбросило в свою полосу под движущийся грузовик Scalia с полуприцепом с 26-летним водителем за рулём. «ГАЗель» опрокинулась в кювет. В результате ДТП водители «ГАЗели» и «Лады» погибли на месте до приезда скорой, 42-летнего и 59-летнего пассажиров «Лады» доставили в районную больницу, где 42-летний пассажир скончался.

Отметим, что Илья Корякин в роковую ночь возвращался из гуманитарной миссии. Мужчина возил гуманитарную помощь на Донбасс, поддерживал бойцов СВО, руководил рязанской добровольческой организацией. Имена других членов команды, которые находились в автомобиле, уточняются.

Прощание с Ильёй пройдёт сегодня, 31 декабря, в храме Входа Господня в Иерусалим.