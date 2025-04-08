Появились подробности ДТП, в котором сбили четырехлетнюю девочку

В Рязани 8 апреля вблизи дома № 3 по улице Торговый городок на пешеходном переходе сбили ребенка. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

Примерно в 16:55 автомобиль «Газель» под управлением 34-летнего рязанца совершил наезд на пешехода — 4-летнюю девочку. По предварительной информации, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка доставлена в ОДКБ. У нее обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.