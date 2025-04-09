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Фото: t.me/pavelmalkov_official
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани 9 апреля вблизи дома № 8А по улице Интернациональной произошло ДТП с участием маршрутки. Подробности сообщает госавтоинспекция области.

Примерно в 19:10 водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия в маршрутном автобусе пострадавших не зарегистрировано.

Водитель и пассажир автомобиля «Лада Ларгус» доставлены в медицинское учреждение. По информации телеграм-канала «Ya62», одна из пострадавших, женщина 1967 года рождения, получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в ОКБ. Второй пострадавший, мужчина 1959 года рождения, доставлен в больницу Семашко с инородным телом в левом глазу.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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