Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Рязани

В Рязани 9 апреля вблизи дома № 8А по улице Интернациональной произошло ДТП с участием маршрутки. Подробности сообщает госавтоинспекция области.

Примерно в 19:10 водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия в маршрутном автобусе пострадавших не зарегистрировано.

Водитель и пассажир автомобиля «Лада Ларгус» доставлены в медицинское учреждение. По информации телеграм-канала «Ya62», одна из пострадавших, женщина 1967 года рождения, получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в ОКБ. Второй пострадавший, мужчина 1959 года рождения, доставлен в больницу Семашко с инородным телом в левом глазу.

Реклама