Понедельник, 17 октября, 2022
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Появились первые кадры падения военного самолета на жилой дом в Ейске

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Опубликованы первые кадры с места падения самолета на жилой дом в Ейске, сообщает РБК в своем телеграм-канале.

На опубликованном снимке видны последствия взрыва, который, вероятно, прогремел после попадания воздушного судна в здание. Также запечатлен, предположительно, пилот, который успел катапультироваться.

На другом ролике виден огромный столб дыма над городом. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил Интерфакс, упал военный самолет СУ-34.

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