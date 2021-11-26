Появились детали нападения на женщину в Кораблинском районе под Рязанью

Вечером 22 ноября в Кораблинском районе Рязанской области безработный местный житель несколько раз ранил бывшую супругу ножом и попытался её задушить. О подробностях инцидента сообщает «КП-Рязань».

Как пишет издание, пара жила вместе много лет, воспитывала 17-летнего сына. Однако в октябре 2021 года они развелись из-за пьянок и безделья мужчины. Тем не менее, жить продолжили вместе.

Подозреваемый за этой время пытался помириться с экс-женой, но девушка его отвергала. В день инцидента пострадавшая отправилась на прогулку с собакой. Вместе с ними хотел пойти и бывший супруг, но женщина отказалась от его сопровождения.

Спустя некоторое время злоумышленник принял очередную порцию алкоголя и, прихватив кухонный нож, направился к девушке. Он вновь попытался поговорить с ней о дальнейших отношениях. И когда снова получил отказ, повалил жертву и начал наносить ей удары ножом в область груди и живота.

В этот момент женщина стала говорить, что согласно с ним жить, однако подозреваемый уже не останавливался. Вскоре ей удалось выбить из рук бывшего мужа опасный предмет, поранив себе при этом руки. Тогда мужчина принялся душить экс-супругу.

В ситуацию вмешался местный кочегар, который услышал крики и лай собаки. Увидев постороннего, перепуганный злоумышленник скрылся. Рабочий помог довести пострадавшую до дома, вызвал медиков и полицию.

Тем временем нападавший два дня скрывался от правоохранителей, ночуя под мостом и питаясь грибами. Напомним, сейчас мужчина задержан.