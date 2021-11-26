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Пятница, 26 ноября, 2021
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Появились детали нападения на женщину в Кораблинском районе под Рязанью

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

Вечером 22 ноября в Кораблинском районе Рязанской области безработный местный житель несколько раз ранил бывшую супругу ножом и попытался её задушить. О подробностях инцидента сообщает «КП-Рязань». 

Как пишет издание, пара жила вместе много лет, воспитывала 17-летнего сына. Однако в октябре 2021 года они развелись из-за пьянок и безделья мужчины. Тем не менее, жить продолжили вместе. 

Подозреваемый за этой время пытался помириться с экс-женой, но девушка его отвергала. В день инцидента пострадавшая отправилась на прогулку с собакой. Вместе с ними хотел пойти и бывший супруг, но женщина отказалась от его сопровождения.  

Спустя некоторое время злоумышленник принял очередную порцию алкоголя и, прихватив кухонный нож, направился к девушке. Он вновь попытался поговорить с ней о дальнейших отношениях. И когда снова получил отказ, повалил жертву и начал наносить ей удары ножом в область груди и живота. 

В этот момент женщина стала говорить, что согласно с ним жить, однако подозреваемый уже не останавливался. Вскоре ей удалось выбить из рук бывшего мужа опасный предмет, поранив себе при этом руки. Тогда мужчина принялся душить экс-супругу. 

В ситуацию вмешался местный кочегар, который услышал крики и лай собаки. Увидев постороннего, перепуганный злоумышленник скрылся. Рабочий помог довести пострадавшую до дома, вызвал медиков и полицию. 

Тем временем нападавший два дня скрывался от правоохранителей, ночуя под мостом и питаясь грибами. Напомним, сейчас мужчина задержан.  

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