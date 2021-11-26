В Рязанской области безработный мужчина ранил бывшую супругу ножом и пытался её задушить

В Кораблинском районе Рязанской области задержан безработный местный житель 1979 года рождения, который подозревается в покушении на убийство своей экс-жены, сообщает региональный следственный комитет.

По данным правоохранителей, вечером 22 ноября между бывшими супругами случилась ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина несколько раз ударил женщину ножом в область грудной клетки и брюшной полости, после чего попытался ее задушить.

Преступные действия удалось пресечь благодаря активному сопротивлению потерпевшей и вмешательству односельчанина. Женщине оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).