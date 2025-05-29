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Похолодание и вероятность гроз возрастет в Рязанской области в выходные

Анастасия Мериакри
Кремль в Рязани
Рязанский кремль
ОбществоГлавные новости

Похолодание и вероятность гроз возрастет в Рязанской области в выходные

Анастасия Мериакри

В Рязанской области в выходные 31 мая и 1 июля возрастет вероятность гроз. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

В пятницу 30 мая температура в Рязанской области превысит 30 градусов, особенно в восточных и юго-восточных районах, которые ближе к Поволжью. В условиях городской застройки Рязани под влиянием особенностей городского климата тоже возможна 30-31-градусная жара, но в окрестностях города будет на пару градусов прохладнее.

В выходные к Рязанской области подойдут фронтальные зоны балтийско-беломорского циклона, и станет на несколько градусов прохладнее. Центр циклона будет располагаться далеко от нас, поэтому циклоническое влияние будет слабым, скорее даже косвенным, и будет развиваться постепенно. Вначале, уже в пятницу, увеличится вероятность грозовых дождей (особенно на юге области).

«Так всегда бывает, когда антициклон ослабел и намерен отступить – его инверсия оседания становится менее мощной, уже не способна препятствовать вертикальному развитию облачности, и конвективные облака сразу начинают расти до размеров грозовых туч», — отметил Сергей Тобратов.

В субботу вероятность гроз возрастет и в окрестностях Рязани. А затем пройдет атмосферный фронт со слабыми дождями (ожидается выпадение нескольких миллиметров осадков, и то не повсеместно – для летнего сезона это мало). Однако в грозовых очагах осадки могут быть значительными. Но грозы – это процесс случайный, его трудно прогнозировать на несколько дней вперед.

В субботу тридцатиградусная жара еще будет наблюдаться на востоке области, а в окрестностях областного центра с приходом циклонической массы уже похолодает до 23-24 градусов. Опять между разными частями нашего региона возникнет немалый температурный контраст – циклон будет охватывать его территорию постепенно. В воскресенье переменная облачность, относительно прохладно (днем 23-25, ночью 11-12), временами слабые осадки.

На следующей неделе придет новый антициклон, но тропический температурный фон пока не повторится – температуры будут близки к июньской норме.

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