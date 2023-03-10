Пятница, 10 марта, 2023
7info7

Погрузка зерна в Рязанской области увеличилась в 1,5 раза в январе-феврале

На главнуюНовости Рязани

В январе — феврале 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 74,7 тысячи тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Наибольшие объемы отправлены со станций Нижнемальцево Сасовского района и Ряжск-1 преимущественно в порты Краснодарского края. 

Значительная динамика объемов погрузки обусловлена высоким урожаем зерновых культур у местных сельхозпредприятий, а также адресной работой железнодорожников с аграриями Рязанской области. 

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации