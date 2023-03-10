Погрузка зерна в Рязанской области увеличилась в 1,5 раза в январе-феврале

В январе — феврале 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 74,7 тысячи тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие объемы отправлены со станций Нижнемальцево Сасовского района и Ряжск-1 преимущественно в порты Краснодарского края.

Значительная динамика объемов погрузки обусловлена высоким урожаем зерновых культур у местных сельхозпредприятий, а также адресной работой железнодорожников с аграриями Рязанской области.