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Среда, 10 мая, 2023

Погрузка зерна на железной дороге в Рязанской области выросла почти в 3 раза в апреле

7info

В апреле 2023 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 46,8 тыс. тонн, что в 2,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие объемы отправлены со станций Чучково, Нижнемальцево, Кораблино и Ряжск-1.

В апреле текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:
— лом черных металлов – 20 тыс. тонн (+ 14,1 % к апрелю 2022 года);
— химикаты и сода – 22,3 тыс. тонн (+ 4,2 %);
— промышленные товары народного потребления – 3 тыс. тонн (+ 24,9 % );
— метизы – 1,4 тыс. тонн (+ 1,4 % ).

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