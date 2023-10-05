Погрузка лома черных металлов на железной дороге в Рязанской области выросла на 11 % за 9 месяцев 2023 года

В январе – сентябре 2023 года погрузка лома черных металлов на станциях ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла на 11,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 149 тыс. тонн.

Наибольшие объемы отправлены со станций Рязань-2, Лесок и Дягилево.

В январе – сентябре текущего года рост погрузки в регионе произошел также по ряду других номенклатур грузов:

зерно – 456,3 тыс. тонн (рост более чем в 2 раза к 2022 году);

черные металлы – 1,9 тыс. тонн ( рост более чем в 4 раза к 2022 году);

метизы – 13 тыс. тонн (+ 9,8 %).