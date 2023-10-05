Четверг, 5 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Погрузка лома черных металлов на железной дороге в Рязанской области выросла на 11 % за 9 месяцев 2023 года

7info 2
Image by ilovehz on Freepik

В январе – сентябре 2023 года погрузка лома черных металлов на станциях ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла на 11,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 149 тыс. тонн.  

Наибольшие объемы отправлены со станций Рязань-2, Лесок и Дягилево.

В январе – сентябре текущего года рост погрузки в регионе произошел также по ряду других номенклатур грузов:

  • зерно – 456,3 тыс. тонн (рост более чем в 2 раза к 2022 году);
  • черные металлы – 1,9 тыс. тонн ( рост более чем в 4 раза к 2022 году);
  • метизы – 13 тыс. тонн (+ 9,8 %).

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах