Погибший в Олимпийском городке Рязани перед смертью звал маму и просил прощения

Погибший утром 11 ноября в рязанском микрорайоне Олимпийский городок молодой мужчина перед незадолго до смерти стучал в одну из квартир и искал маму.
Как сообщила местная жительница журналистам ya62, примерно а 5.35 кто-то постучался в квартиру. Начал гавкать пёс. В глазок она увидела молодого человека и открыла дверь:
Затем мужчина увидел пса и испугался. Дверь жительница квартиры закрыла, за мужчиной в глазок стала наблюдать её дочь:
Напомним, труп молодого мужчины нашли утром под окнами дома. До этого там произошла драка. Неизвестный прыгал по припаркованным машинам, и к нему вышел один из жильцов.
Причину смерти мужчины выясняют следователи.