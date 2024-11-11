Понедельник, 11 ноября, 2024
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Погибший в Олимпийском городке Рязани перед смертью звал маму и просил прощения

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Валерия Мединская
Фото — ya62

Погибший утром 11 ноября в рязанском микрорайоне Олимпийский городок молодой мужчина перед незадолго до смерти стучал в одну из квартир и искал маму.

Как сообщила местная жительница журналистам ya62, примерно а 5.35 кто-то постучался в квартиру. Начал гавкать пёс. В глазок она увидела молодого человека и открыла дверь:

— Он смотрел на уровне глаз. По виду подумала, что выпивший, услышала слова: «Мама, ты где? Мама, прости». В это время держала пса за ошейник, но пёс пытался на него прыгнуть, — рассказала собеседница издания.

Затем мужчина увидел пса и испугался. Дверь жительница квартиры закрыла, за мужчиной в глазок стала наблюдать её дочь:

— Сначала подрался с воздухом, сняв куртку, потом потанцевал, снова снял куртку и снова потанцевал. Больше мы за ним не наблюдали, — рассказала рязанка.

Напомним, труп молодого мужчины нашли утром под окнами дома. До этого там произошла драка. Неизвестный прыгал по припаркованным машинам, и к нему вышел один из жильцов.

Причину смерти мужчины выясняют следователи.

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