В Олимпийском городке обнаружили труп мужчины

В микрорайоне Олимпийский городок в Рязани обнаружили труп. Об этом издание ya62 сообщает со ссылкой на очевидца.

Сначала там произошла конфликтная ситуация. Неизвестный мужчина разбил припаркованный автомобиль. Затем между ним и другим мужчиной завязалась драка. На место прибыли сотрудники полиции, они разняли дебоширов.

Чуть позже во дворе обнаружили труп. На место выезжали правоохранители и «скорая». Связаны ли два этих инцидента и является ли погибший одним из участников конфликта, пока неизвестно.

Официальной информации не поступало. Подробности уточняются.