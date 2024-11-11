В Олимпийском городке обнаружили труп мужчины

В микрорайоне Олимпийский городок в Рязани обнаружили труп. Об этом издание ya62 сообщает со ссылкой на очевидца.
Сначала там произошла конфликтная ситуация. Неизвестный мужчина разбил припаркованный автомобиль. Затем между ним и другим мужчиной завязалась драка. На место прибыли сотрудники полиции, они разняли дебоширов.
Чуть позже во дворе обнаружили труп. На место выезжали правоохранители и «скорая». Связаны ли два этих инцидента и является ли погибший одним из участников конфликта, пока неизвестно.
Официальной информации не поступало. Подробности уточняются.