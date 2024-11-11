Понедельник, 11 ноября, 2024
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В Олимпийском городке обнаружили труп мужчины

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Валерия Мединская

В микрорайоне Олимпийский городок в Рязани обнаружили труп. Об этом издание ya62 сообщает со ссылкой на очевидца.

Сначала там произошла конфликтная ситуация. Неизвестный мужчина разбил припаркованный автомобиль. Затем между ним и другим мужчиной завязалась драка. На место прибыли сотрудники полиции, они разняли дебоширов.

Чуть позже во дворе обнаружили труп. На место выезжали правоохранители и «скорая». Связаны ли два этих инцидента и является ли погибший одним из участников конфликта, пока неизвестно.

Официальной информации не поступало. Подробности уточняются.

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