Стало известно, кто погиб после драки в Олимпийском городке

Стало известно, кто погиб после драки в рязанском микрорайоне Олимпийский городок. Труп там обнаружили в ночь на 11 ноября.

В следственном управлении СК РФ по Рязанской области сообщили, что погиб 27-летний житель Спасского района. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Для установления причин смерти мужчины проведут судмедэкспертизу.

Подробности случившегося в Олимпийском городке ранее сообщили очевидцы. По их словам, неизвестный мужчина начал разбивать припаркованные автомобили, запрыгивать на них. Затем он подрался с другим мужчиной. Разнимал дерущихся сотрудник полиции.

Чуть позже во дворе нашли труп. На место выезжали полицейские, автомобиль «скорой». Связаны ли два этих инцидента, пока неизвестно.