Понедельник, 11 ноября, 2024
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Стало известно, кто погиб после драки в Олимпийском городке

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото — Топор 18+ Рязань

Стало известно, кто погиб после драки в рязанском микрорайоне Олимпийский городок. Труп там обнаружили в ночь на 11 ноября.

В следственном управлении СК РФ по Рязанской области сообщили, что погиб 27-летний житель Спасского района. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Для установления причин смерти мужчины проведут судмедэкспертизу.

Подробности случившегося в Олимпийском городке ранее сообщили очевидцы. По их словам, неизвестный мужчина начал разбивать припаркованные автомобили, запрыгивать на них. Затем он подрался с другим мужчиной. Разнимал дерущихся сотрудник полиции.

Чуть позже во дворе нашли труп. На место выезжали полицейские, автомобиль «скорой». Связаны ли два этих инцидента, пока неизвестно.

Стало известно, кто погиб после драки в Олимпийском городке
Стало известно, кто погиб после драки в Олимпийском городке
Стало известно, кто погиб после драки в Олимпийском городке
Фото — Топор 18+ Рязань
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