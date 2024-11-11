Понедельник, 11 ноября, 2024
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Появились фото с места дебоша и гибели человека в Олимпийском городке

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Валерия Мединская
Фото — Топор 18+ Рязань

Telegram-канал «Топор 18+ Рязань» публикует фотографии с места дебоша и гибели человека в микрорайоне Олимпийский городок. Всё случилось в ночь на 11 ноября.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало. От очевидцев известно, что сначала во дворе появился мужчина, который начал разбивать припаркованные автомобили. Между ним и другим мужчиной завязалась драка. Разнимали их сотрудники полиции.

Чуть позже во дворе обнаружили труп. Является ли погибший участником потасовки, которая произошла ранее, пока неизвестно.

На место выезжали полицейские, автомобиль скорой помощи. Подробности уточняются.

Появились фото с места дебоша и гибели человека в Олимпийском городке
Появились фото с места дебоша и гибели человека в Олимпийском городке
Появились фото с места дебоша и гибели человека в Олимпийском городке
Фото — Топор 18+ Рязань
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