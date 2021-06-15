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Вторник, 15 июня, 2021
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Подсчитана общая площадь жилья в Рязанской области

7info
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Рязаньстат опубликовал данные о жилье в Рязанской области.

37,5 млн кв.м – общая площадь жилья в Рязанской области, в среднем на одного жителя приходится 34,2 кв.м.

16,2 млн кв.м жилищного фонда области построено из кирпича, 7 млн кв.м из дерева и 5,5 млн кв.м из панельных блоков.

72% городского жилья и 38% сельского полностью благоустроены: 93% газифицированы, 84% оборудованы водопроводом, в 68% есть ванная или душ, в 66% –  горячая вода.

В 2020 году 568 семей получили новое жильё или улучшили свои жилищные условия, молодых семей из них было 181. Всего же в области потребность в улучшении условий проживания есть у 14 тыс. семей.

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