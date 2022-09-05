Понедельник, 5 сентября, 2022
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Подросток упал вниз с Ленинградского моста в Вологде

Скриншот из видео

В Вологде 14-летний подросток получил тяжёлые травмы при падении вниз с Ленинградского моста. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Вологодской области.

ЧП произошло в 21.30 3 сентября. Молодой парень шёл по мосту над железной дорогой вместе с другом. В какой-то момент он перевесился через перила, потерял равновесие и сорвался вниз.

Товарищ попытался привлечь внимание водителей, но сделать сразу это не получилось. В итоге помощь всё же прибыла, мальчика госпитализировали.

В понедельник, 5 сентября, состояние подростка оставалось крайне тяжёлым, пациент в реанимации.

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