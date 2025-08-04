Подросток попал в реанимацию после массового ДТП с автобусом в Касимове

В Касимове 3 августа произошло массовое ДТП с участием автобуса и двух мотоциклов. Об этом сообщает телеграм-канал «Автоклуб Касимов».

По улице 50 лет ВЛКСМ около дома №11/19 примерно в 19:50 столкнулись мотоцикл «Кайо К1 250» под управлением 13-летнего водителя, мотоцикл «Кайо ТТ 140» под управлением 15-летнего водителя и автобус «ПАЗ» под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП 15-летний подросток госпитализирован в реанимационное отделение.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства уточняются.