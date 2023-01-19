Четверг, 19 января, 2023
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Подростки жестоко убили собаку, чтобы привлечь к себе внимание в интернете

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области проводят доследственную проверку после появления в интернете видео с жестоким убийством собаки, сообщает НТВ.

Правоохранители выяснили, что животное зарезали на берегу пруда двое 17-летних жителей одного из хуторов Михайловского района. Молодые люди рассказали, что похитили собаку у знакомой, а затем убили её, снимая процесс на видео. Ролик с расправой выложили в интернет, чтобы привлечь внимание.

НТВ напоминает, что ответственность по статье «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает до 5 лет заключения, наступает с 16 лет.

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