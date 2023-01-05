Четверг, 5 января, 2023
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Подозреваемый в убийстве ведущей Азовской попросил отпустить его домой

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Подозреваемый в убийстве радиоведущей из Вологды Анны Азовской попросил суд оставить его на свободе, написал портал «Вологда-поиск».

Задержанный Владимир Маклаков отметил, что хочет получить домашний арест или подписку о невыезде. Мужчина пояснил, что не желает находиться в СИЗО и не планирует скрыться от следствия.

Трагедия произошла 3 января в доме на улице Полины Осипенко в Москве. Парочка приехала в столицу на праздники и сняла квартиру.

Вскоре молодые люди поссорились. Злоумышленник настиг жертву в ванной комнате и расправился с ней кухонным ножом, нанеся жертве не менее 30 ранений.

Выяснилось, что Маклаков был пьян. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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