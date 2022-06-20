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Понедельник, 20 июня, 2022

Подозреваемый в двух убийствах рязанец показал, как убивал таксистов

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7info

Подозреваемый в двух убийствах рязанец показал, как убивал таксистов

Пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ опубликовала видео следственных действий с молодым человеком, подозреваемым в убийстве таксистов.

Трупы жителей Рязани 1948, 1990 года рождения с множественными колото-резанными ранами нашли 17 июня на территории недействующего песчаного карьера у села Голенищево Чучковского района.

По подозрению в совершении преступлений задержаны жители посёлка Авангард Чучковского района. По версии следствия, молодые люди на автовокзале в Рязани брали такси до дома. Водителям предлагали сократить дорогу через песчаный карьер, а затем нападали и убивали.

Машины убитых налётчики собирались продать.

Расследование уголовного дела продолжается.

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