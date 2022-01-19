Подмосковную фирму оштрафовали за поставку фальсифицированного сливочного масла в Рязань

В Рязани индивидуальный предприниматель торговал фальсифицированным сливочным маслом. Поставляла продукцию подмосоквная фирма, сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Специалисты ведомства в январе прошлого года произвели отбор проб сливочного масла и выяснили, что оно содержит жиры растительного происхождения. Производитель некачественной продукции – ООО «Аура», город Дубна.
Предприятие привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему штраф размером 150 тысяч рублей.