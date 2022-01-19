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Среда, 19 января, 2022
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Подмосковную фирму оштрафовали за поставку фальсифицированного сливочного масла в Рязань

Екатерина Приведенцева

В Рязани индивидуальный предприниматель торговал фальсифицированным сливочным маслом. Поставляла продукцию подмосоквная фирма, сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства в январе прошлого года произвели отбор проб сливочного масла и выяснили, что оно содержит жиры растительного происхождения. Производитель некачественной продукции – ООО «Аура», город Дубна.

Предприятие привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему штраф размером 150 тысяч рублей.

— Не согласившись с вынесенным решением, ООО «Аура» его обжаловало в 20-ом Арбитражном апелляционном суде, который своим постановлением от 17 января 2022 года размер штрафа оставил без изменения, а жалобу организации — без удовлетворения. Данное решение вступило в законную сил, — говорится в сообщении.

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