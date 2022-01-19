Подмосковную фирму оштрафовали за поставку фальсифицированного сливочного масла в Рязань

— Не согласившись с вынесенным решением, ООО «Аура» его обжаловало в 20-ом Арбитражном апелляционном суде, который своим постановлением от 17 января 2022 года размер штрафа оставил без изменения, а жалобу организации — без удовлетворения. Данное решение вступило в законную сил, — говорится в сообщении.