Подготовку к весенне-полевым работам обсудили в Рязанской областной Думе

В четверг, 15 февраля, в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час, посвящённый проведению весенне-полевых работ. Докладчиком по теме выступил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, парламентарии смогли задать ему свои вопросы.

В своём докладе Филиппов уточнил: в этом году в регионе посевные площади превысят 1,1 млн. га. Гибели озимых, аналогичной прошлому году, судя по состоянию почвы и погодным условиям, не предвидится. К посевной кампании активно подготавливают семена, ведётся закупка минеральных удобрений. По региону готовность сельхозтехники уже превышает 90%. Все проблемные вопросы, которые возникают у сельхозпроизводителей в ходе подготовки к весенне-полевым работам, удаётся решать оперативно.

Депутат Денис Сидоров задал вопрос об импортозамещении в аграрной сфере. В частности его заинтересовал вопрос перехода на отечественные семена. Дмитрий Филиппов обратил внимание, что эта задача федерального характера, и такая работа постепенно ведётся. Владимир Рожков обратил внимание, что в преддверии весенне-полевых работ начинают расти цены на удобрения, горючее, технику и запчасти к ней. Он спросил, как в этом вопросе защищаются интересы аграриев. Филиппов доложил, что регулярно министерство проводит мониторинг цен, в случае их резкого повышения к решению проблемы подключается антимонопольная служба. Вместе с тем рязанские аграрии стараются оформлять кредиты и совершать закупки вне сезона, чтобы избежать ажиотажа.

Депутаты спросили, как в Рязанской области ведётся работа по вводу в эксплуатацию неиспользуемых земель. Дмитрий Филиппов отметил, что по плану до 2030 года нужно ввести в оборот 168 тыс. га в Рязанской области. Минсельхоз проводит работы, ориентируясь на этот показатель. В 2023 году было введено порядка 20 тыс. га. В этом году в области будут придерживаться такого же показателя.

Вопрос от Александра Старикова касался мер, направленных на предотвращение массовой гибели пчёл из-за применения агропредприятиями пестицидов при обработке от вредителей. В этом вопросе Минсельхоз, по словам Филиппова, пытается делает всё, чтобы был контакт между пчеловодами и предприятиями. Так как отказаться от обработки полей невозможно, а менее вредные для пчёл препараты пока не изучены в действии, в муниципальных районах создаются группы взаимодействия. Перед началом обработки пчеловодов оповещают о готовящихся мероприятиях, чтобы те приняли меры и обезопасили пасеки. Благодаря таким действиям в последнее время фиксируется меньше случаев гибели пчёл.

Одним из важнейших вопросов стало кадровое обеспечение агропредприятий квалифицированными специалистами. По словам Дмитрия Филиппова, в последние годы в аграрной отрасли наметилась тенденция по автоматизации труда. Вместе с тем это одна из тех сфер, где физический труд по-прежнему необходим. Большое количество агрономов готовят образовательные учреждения региона, студенты в составе отрядов выезжают на предприятия в рамках практики, затем многие возвращаются туда в качестве работников. Большую роль играет государственная и региональная поддержка молодых аграриев. “Подъёмные” им также готовы выплачивать и сами предприятия.