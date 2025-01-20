Подъезд рязанской многоэтажки вошёл в пятерку лучших в стране по новогоднему оформлению

Подъезд рязанской многоэтажки вошёл в пятерку лучших в стране в конкурсе по новогоднему оформлению, проведенному ГИС ЖКХ. Об этом сообщил глава администрации Рязани Виталий Артемов.

Это достижение заслуга десятиклассника школы 60\61 Данилы Холодкова. Школьник организовал работу по уборке подъезда, сделал своими руками таблички на этажах, высадил цветы у подъезда. Несмотря на юный возраст он является настоящим лидером и неслучайно жители выбрали его старшим по подъезду.

В рамках конкурса лучшего новогоднего двора Рязани дом 7 корпус 2 по улице Костычева, где проживает Данила, также стал лауреатом.

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У молодого человека много планов по дальнейшему повышению уровня комфорта проживания в доме, благоустройству двора. Конечно же, поддержим и поможем молодому активисту в его работе.

Предложил ему поступить в ВУЗ по целевому набору от администрации города. За такими ребятами будущее Рязани. Рассчитываю, что Данила, получив образование войдет в управленческую команду администрации города, где его организаторские таланты однозначно будут востребованы.