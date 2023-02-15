Поддержка участников СВО в Рязанской области расширяется

В Рязанской области меры поддержки, которые ранее действовали лишь на мобилизованных, теперь распространятся на всех участников специальной операции и их семьи.

Такое решение приняли на заседании регионального правительства, – сообщил губернатор Павел Малков.

Речь идёт о внеочередных и бесплатных социальных услугах, бесплатной юридической помощи, путёвках в детские лагеря и отдыхе в центре «Сосновый бор».

Глава Рязанской области также сообщил, что продолжается выработка необходимых мер поддержки наших защитников и их семей. Они готовятся на основе обращений рязанцев, в том числе в Многофункциональный семейный центр.

Скоро подобные центры откроются ещё в трёх районах области, – отметил Павел Малков.