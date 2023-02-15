Поддержка участников СВО в Рязанской области расширяется

В Рязанской области меры поддержки, которые ранее действовали лишь на мобилизованных, теперь распространятся на всех участников специальной операции и их семьи.
Такое решение приняли на заседании регионального правительства, – сообщил губернатор Павел Малков.
Речь идёт о внеочередных и бесплатных социальных услугах, бесплатной юридической помощи, путёвках в детские лагеря и отдыхе в центре «Сосновый бор».
Глава Рязанской области также сообщил, что продолжается выработка необходимых мер поддержки наших защитников и их семей. Они готовятся на основе обращений рязанцев, в том числе в Многофункциональный семейный центр.
Скоро подобные центры откроются ещё в трёх районах области, – отметил Павел Малков.
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