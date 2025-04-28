Поддельный паспорт обнаружили у мигранта в Рязани

В Рязани у мигранта обнаружили поддельный паспорт. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Во время оформления миграционных документов специалисты усомнились в подлинности паспорта 29-летнего гражданина Средней Азии с отметкой о пересечении государственной границы.

Паспорт изъяли и направили на экспертизу. Исследование показало, документ поддельный.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года.