Под Ярославлем в лагере дети заразились ротавирусом

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В дирекции Северной железной дороги сообщили о заражении двенадцати детей из лагеря «Сахареж», предположительно, ротавирусом, пишет 76.ru.

Подчеркивается, что детям оказали всю необходимую медицинскую помощь, их самочувствие оценивается как удовлетворительное.

«В медицинском пункте есть всё необходимое для оказания помощи, он работает круглосуточно с дежурным врачом-педиатром и медсестрой. В дневное время работают пять медиков. Администрация «Сахарежа» находится на постоянной связи с родителями детей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СЖД в Ярославле уточнили, что сверстников, контактировавших с заболевшими, изолировали от остальных детей.

Также сотрудники лагеря провели дополнительные профилактические мероприятия по обработке поверхностей, досуг, пребывание и питание организовали в отдельных помещениях.