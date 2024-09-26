Под Волгоградом сняли на видео массовое избиение подростков

В Михайловке Волгоградской области местные жители сняли на видео массовое избиение подростков, пишет V1.RU.

По словам очевидцев, драка произошла на улице Поперечной рядом с магазином «Пятерочка». Предположительно, два парня попали в больницу в тяжелом состоянии.

«Компания 20-летних парней устроила групповое избиение 16-летних подростков, угрожая ножами и пистолетами», – говорится в публикации.

На кадрах можно увидеть, как подростков били по разным частям тела, когда они уже лежали на земле.

В региональном управлении МВД подтвердили информацию о конфликте, который имел место еще в прошлую пятницу. Оружия в этом побоище задействовано не было. Все участники конфликта установлены, проводится проверка.