Четверг, 26 сентября, 2024

Под Волгоградом сняли на видео массовое избиение подростков

Автор: powder

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В Михайловке Волгоградской области местные жители сняли на видео массовое избиение подростков, пишет V1.RU.

По словам очевидцев, драка произошла на улице Поперечной рядом с магазином «Пятерочка». Предположительно, два парня попали в больницу в тяжелом состоянии.

«Компания 20-летних парней устроила групповое избиение 16-летних подростков, угрожая ножами и пистолетами», – говорится в публикации.

На кадрах можно увидеть, как подростков били по разным частям тела, когда они уже лежали на земле.

В региональном управлении МВД подтвердили информацию о конфликте, который имел место еще в прошлую пятницу. Оружия в этом побоище задействовано не было. Все участники конфликта установлены, проводится проверка.

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