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Вторник, 5 июля, 2022

Под Волгоградом мачеха-садистка пытала падчерицу утюгом и топила ее в унитазе

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Под Волгоградом мачеха-садистка пытала падчерицу утюгом и топила ее в унитазе

Следователи расследуют ужасное дело в отношении мачехи, пытавшей 8-летнюю девочку в поселке Красный Октябрь, пишет КП.

По предварительной информации, семья проживала в частном домике на улице Комсомольской. Женщина сразу начала испытывать неприязнь к дочери нового мужа.

Выяснилось, что злоумышленница издевалась над падчерицей с мая по июнь. Так, она топила ребенка в унитазе и причиняла невыносимую боль раскаленным утюгом. После одного из избиений девочка потеряла сознание.

«В один из дней мая подозреваемая взяла горячий утюг и приложила его платформу к голове малолетней девочки, от чего она испытала не только физическую боль, но и психические страдания», – рассказали следователи.

Не выдержав такого насилия, девочка убежала из дома к своей бабушке. Вскоре информация о насилии со стороны мачехи стала известна правоохранителям. В итоге женщину задержали.

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